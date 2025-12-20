Bu Kulaklık Çok Ucuz! 40 Saat Pil Ömrü Sunuyor

QCY'in yeni kablosuz kulaklığı MeloBuds N20 tanıtıldı. Bütçe dostu yeni kulaklık, son derece etkileyici özelliklerle birlikte geliyor. Cihaz, gürültü engelleme özellikleri ile müziklere daha iyi odaklanmanızı ve net konuşmalar elde etmenize imkân tanıyor. Uzun bir kullanım süresi sağlayarak en büyük ihtiyaçlarınızdan birine yanıt veriyor.

QCY MeloBuds N20 Özellikleri

Ses Sürücüleri : 13 mm (Güçlü bas ve net vokal)

: 13 mm (Güçlü bas ve net vokal) Ses Teknolojisi : 360 Derece Uzamsal Ses Desteği

: 360 Derece Uzamsal Ses Desteği Bağlantı : Bluetooth 6.0

: Bluetooth 6.0 Çoklu Bağlantı : Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme (Telefon, Tablet, PC vb.)

: Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme (Telefon, Tablet, PC vb.) Oyun Modu : 0.06 sn (60ms) ultra düşük gecikme

: 0.06 sn (60ms) ultra düşük gecikme Gürültü Engelleme : ANC ve yapay zeka destekli gürültü bastırma

: ANC ve yapay zeka destekli gürültü bastırma Pil Ömrü (ANC Kapalı) : 10 saat (Kulaklık) / 40 saat (Şarj kutusuyla)

: 10 saat (Kulaklık) / 40 saat (Şarj kutusuyla) Pil Ömrü (ANC Açık) : 7.5 saat (Kulaklık) / 30 saat (Şarj kutusuyla)

: 7.5 saat (Kulaklık) / 30 saat (Şarj kutusuyla) Dayanıklılık : IPX4 (Su sıçramalarına dayanıklı)

: IPX4 (Su sıçramalarına dayanıklı) Ağırlık: 4.6 gram (Her bir kulaklık)

QCY MeloBuds N20, ses kalitesi bakımından kullanıcılara etkili bir deneyim sağlayacak şekilde geliştirildi. 13 mm'lik sürücülerle birlikte basların daha ön plana çıkmasını, vokal detaylarının daha net duyulmasına olanak sağlıyor. Ayrıca 360 derece uzamsal ses desteği sayesinde sesin yanınızdan geldiğini hissediyorsunuz.

Bluetooth 6.0 desteği ile beraber gelen kulaklık, bu bağlantı standardı sayesinde cihazlara çok daha hızlı bir şekilde bağlanıyor ve kopma ve benzeri sorunları minimum seviyeye indiriyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise aynı anda üç farklı cihaza bağlanmanıza olanak tanıması.

Bu özellik, kulaklıkla tablette film izlerken ya da bilgisayarda bir müzik dinlerken birisi size aradığında otomatik olarak telefona geçiş yapıyor. Gün içinde eğer birden fazla cihaz arasında geçiş yapmanız gerekiyorsa manuel olarak geçişle uğraşma gereksinimini ortadan kaldırıp size büyük pratiklik sunuyor.

Yeni kulaklığı oyun oynarken kullanacaklar için 0,06 saniyelik düşük gecikme modu bulunuyor. Bu, ekrandaki görüntü ile kulağınıza gelen sesin daha uyumlu olmasını sağlıyor. Standart kulaklıklarda yaşanabilen sesin geriden gelme sorunu bu modla birlikte minimum seviyeye iniyor. İster film izleyin ister oyun oynayın, her alanda faydasını görebilirsiniz.

Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliği sunuyor. Bu özelliğin 35 km/s hızındaki rüzgârlı havalarda dahi net görüşme yapmanıza olanak tanıdığı belirtiliyor. Kulaklık, ANC kapalıyken tek şarjla 10 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 40 saati buluyor. ANC açık olduğunda kulaklığı tek şarjla 7,5 saate kadar kullanabiliyorsunuz, bu süre kutuyla beraber 30 saate çıkıyor.

QCY MeloBuds N20 Fiyatı

QCY MeloBuds N20 için 129 yuan (784 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir seviyeye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Bu arada kulaklığın her birinin 4,6 gram ağırlığında ve dokunmatik kontrollere sahip olduğunu belirtelim.