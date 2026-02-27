HMD Fiyat Performans Canavarı Telefon Tanıttı: Devasa Bataryaya Sahip!

Finlandiya merkezli teknoloji şirketi HMD bütçe dostu akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, efsanevi "Lumia" ismini andıran ancak tamamen farklı bir segmente hitap eden yeni 4G akıllı telefon modeli HMD Luma'yı sessiz sedasız bir şekilde tanıttı. İşte yeni cihazın özellikleri!

HMD Luma Neler Sunuyor?

Ekran: HD+ (720x1604) çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç LCD ekran

HD+ (720x1604) çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç LCD ekran İşlemci: Unisoc T615

Unisoc T615 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kart desteği mevcut)

128 GB / 256 GB (microSD kart desteği mevcut) Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 18W şarj desteği

18W şarj desteği İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Diğer: 4G Çift SIM desteği, 3.5mm kulaklık girişi, FM radyo, stereo hoparlör

Teknik özellikleriyle HMD Vibe 5G modelini anımsatan yeni cihaz 12nm mimarisiyle üretilen Unisoc T615 işlemcisinden güç alıyor. Günümüz standartlarına göre biraz yaşlı kalan Cortex-A75 ve A55 çekirdeklerini barındıran bu işlemciye 4 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Ön yüzeye baktığımızda ise bizleri 6.67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekran karşılıyor. Fotoğrafçılık tarafında iddialı olan cihaz arka yüzeyinde 50 MP bir ana kamera sensörü barındırırken, ön tarafta ise 8 MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.

Pil ömrü konusunda da kullanıcıları üzmeyen HMD Luma, 5.000 mAh gibi giriş seviyesi modeller için epey yüksek bir batarya kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca cihaz 18W'lik şarj hızı desteği sayesinde mevcut bataryasını oldukça kısa sürelerde doldurabiliyor.

Android 15 işletim sistemiyle çalışan HMD Luma, 3.5 mm kulaklık jakı ve FM radyo gibi günümüz modern cihazlarında yavaş yavaş tarihe karışan eski usul özellikleri korumaya devam ediyor. Bununla birlikte medya içerikleri için stereo hoparlörlerle donatılan telefon, kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor.

HMD Luma Ne Zaman Satışa Sunulacak?

HMD Luma, Titanyum ve Mavi olmak üzere iki şık renk seçeneğiyle Nijerya ve Gana gibi Afrika ülkelerindeki resmi web sitelerinde yerini aldı. Ancak cihazın fiyat etiketi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sosyal medyada yayınlanan tanıtım videolarında cihazın çok yakında oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulacağı vurgulanıyor.

Telefonun net fiyatının çıkış tarihiyle birlikte önümüzdeki günlerde belli olması beklenirken, Avrupa ve Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce HMD'nin yeni cihazı yılın en iyi fiyat/performans telefonları listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.