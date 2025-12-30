Uygun Fiyatlı Android Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

HMD, Pulse 2 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Pulse 2'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek. Bütçe dostu Android telefon ayrıca Unisoc'un sekiz çekirdekli bir işlemcisini kullanacak. Peki, telefon neler sunacak?

HMD Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 720p+

720p+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

İddiaya göre HMD Pulse 2'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı Android telefon, 90Hz yenileme hızı ve 720p+ çözünürlük sunacak. HMD Pulse'ta 6,65 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1612 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de IPS LCD ekran görebiliriz.

Pulse 2'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Pulse'ta ise 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. HMD Pulse'ta ise sekiz çekirdekli Unisoc T606 işlemcisi mevcut.. Pulse 2 ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

HMD Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Pulse için 140 euro (7.076 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Pulse 2'nin ise 170 euro (8.606 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa suunlması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

HMD Pulse 2'nin Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Pulse 2'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan HMD Pulse, 2024 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.