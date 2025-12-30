8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Geliyor! 50 MP Kamera ve Dahası
HMD Pulse 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Peki, ucuz Android telefonda hangi donanım yer alacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- HMD Pulse 2 Pro gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7250 işlemcisinden alacak.
- Akıllı telefonda 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak.
- Bütçe dostu Android telfeon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.
Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte HMD Pulse 2 Pro isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu telefon, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.
HMD Pulse 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,72 inç
- Ekran Teknolojisi. IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1080p+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- İşlemci: Unisoc T7250
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 20W
Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Pulse 2 Pro'nun ekranı 6,72 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı Android telefon, IPS ekran üzerinde 1080p+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. HMD Pulse Pro'da 6,65 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1612 piksel çözünürlük, IPS LCD ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
HMD'nin yeni telefonu Pulse 2 Pro, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Bütçe dostu akıllı telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HMD Vibe 5G'de ise sekiz çekirdekli Unisoc T760 işlemcisi tercih edilmişti.
HMD Pulse 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?
HMD Pulse Pro için 180 euro (9.112 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Pulse 2 Pro'nun ise 200 euro (10.125 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa suunlması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.
HMD Pulse 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?
HMD Pulse 2 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 8 GB RAM seçeneğine sahip olan HMD Pulse Pro, 2024 yılının nisana yında tanıtılmıştı.