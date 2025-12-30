vivo'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo, geçtiğimiz aylarda X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmıştı. Şirket bu kez X300 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte vivo X300 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telfeon, dev batarya, yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemi ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: Yaklaşık 2K

Yaklaşık 2K Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

İddiaya göre vivo X300 Ultra'nın ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, yaklaşık 2K çözünürlük sunacak. vivo X200 Ultra'da 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. X200 Ultra'da ise ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite mevcut.

X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. X200 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı. X200 Ultra'da 6.000 mAh batarya kapaistesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Serinin yeni modelinde de 90W civarı bir şarj hızı görebiliriz.