Aşırı Ucuz Android Telefon Geliyor! İddialı Özelliklere Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. HMD Vibe 2'nin özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda Unisoc tarafından üretilen bir işlemci yer alacak. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek sunulacak.

HMD Vibe 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7200

Unisoc T7200 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128GB / 256GB

128GB / 256GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 0.8 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera + 0.8 MP yardımcı lens Ön Kamera: 2MP veya 5MP

2MP veya 5MP Batarya: 5000mAh

5000mAh Kablolu Şarj Desteği: 10W

10W Yazılım: Android 15

Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Vibe 2, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. HMD Vibe 5G'de 6,67 inç ekran büyüklüğü, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve LCD ekran tercih edilmişti.

Uygun fiyatlı akıllı telefon gücünü Unisoc T7200 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.6 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. HMD Vibe 5G'de Unisoc T760 işlemcisi ve Mali-G57 MC4 GPU tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 4 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.8 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens bulunacak.

Akıllı telefonun ön yüzeyinde 2 megapiksel veya 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Vibe 2, 5.000 mAh batarya kapasine sahip olacak. HMD'nin yeni telefonu ayrıca 10W şarj desteği ile birlikte gelecek. Vibe 5G'de ise 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W şarj desteği yer alıyor.

HMD Vibe 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 5G için 8.999 rupi (4.302 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Vibe 2'nin ise 11000 rupi (5.259 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.