Aşırı Ucuz Android Telefon Geliyor! İddialı Özelliklere Sahip
HMD Vibe 2'nin özellikleri ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım tercih edilecek? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- HMD Vibe 2 gücünü Unisoc T7200 işlemcisinden alacak.
- Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunacak.
- Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W şarj desteği bulunacak.
Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. HMD Vibe 2'nin özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda Unisoc tarafından üretilen bir işlemci yer alacak. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek sunulacak.
HMD Vibe 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Unisoc T7200
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 0.8 MP yardımcı lens
- Ön Kamera: 2MP veya 5MP
- Batarya: 5000mAh
- Kablolu Şarj Desteği: 10W
- Yazılım: Android 15
Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Vibe 2, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. HMD Vibe 5G'de 6,67 inç ekran büyüklüğü, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve LCD ekran tercih edilmişti.
Uygun fiyatlı akıllı telefon gücünü Unisoc T7200 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.6 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. HMD Vibe 5G'de Unisoc T760 işlemcisi ve Mali-G57 MC4 GPU tercih edilmişti.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 4 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.8 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens bulunacak.
Akıllı telefonun ön yüzeyinde 2 megapiksel veya 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Vibe 2, 5.000 mAh batarya kapasine sahip olacak. HMD'nin yeni telefonu ayrıca 10W şarj desteği ile birlikte gelecek. Vibe 5G'de ise 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W şarj desteği yer alıyor.
HMD Vibe 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
HMD Vibe 5G için 8.999 rupi (4.302 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Vibe 2'nin ise 11000 rupi (5.259 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.