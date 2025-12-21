OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

OPPO, Reno 15 Pro Mini isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Reno 15 Pro Mini'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 80W

80W Kalınlık: 7,99 mm

7,99 mm Ağırlık: Yaklaşık 187 gram

Ortaya çıkan bilgliere göre OPPO Reno 15 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefon gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Reno 15 Pro Mini, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OPPO'nun yeni telefonu, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7,99 mm ve yaklaşık 187 gram ağırlığında olan akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 15 Pro Mini'nin aralık ayının sonunda veya ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Reno 15, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.