OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip
OPPO Reno 15 Pro Mini'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon 200 megapiksel ana kameraya sahip olacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oppo Reno 15 Pro Mini'de 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel telefoto kamera yer alacak.
- Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak.
- Reno 15 Pro Mini'nin aralık ayının sonunda veya ocak ayında tanıtılması bekleniyor.
OPPO, Reno 15 Pro Mini isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Reno 15 Pro Mini'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.
OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,32 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8450
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Hızlı Şarj: 80W
- Kalınlık: 7,99 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 187 gram
Ortaya çıkan bilgliere göre OPPO Reno 15 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.
Telefon gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.
Reno 15 Pro Mini, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OPPO'nun yeni telefonu, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7,99 mm ve yaklaşık 187 gram ağırlığında olan akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.
OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?
OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 15 Pro Mini'nin aralık ayının sonunda veya ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Reno 15, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.