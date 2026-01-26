AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! 700 Spor Modu Var

HMD, akıllı saatlerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Watch X1 olarak adlandırılan yeni model, özellikle spor ile uğraşanları yakından ilgilendiren özelliklerle donatıldı. İdeal pil ömrü ile dikkatleri üzerine çeken bu cihaz ayrıca kullanıcıların sağlıklı kalmasına yardımcı olacak önemli önerilerde bulunuyor.

HMD Watch X1 Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Maksimum Parlaklık: 600 nit

600 nit Ekran Büyüklüğü: 1,43 inç

1,43 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Sağlık Özellikleri: Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve uyku takibi

Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve uyku takibi Spor Özellikleri: 700+ spor modu desteği

700+ spor modu desteği Pil Ömrü: Tek şarjla 5 güne kadar kullanım

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HMD Watch X1, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık seviyesi sayesinde akıllı saatin ekranını yoğun gün ışığı altında dahi herhangi bir sorun olmadan görmeniz mümkün hâle geliyor.

Bu cihaz, giyilebilir cihaz söz konusu olduğunda en önemli endişelerden birine de karşılık veriyor. IP68 sertifikası bulunan akıllı saat, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip. Böylece gün içinde el yıkama ve benzeri eylemleri gerçekleştirirken veya yağmura yakalandığınızda herhangi bir panik durumu yaşamıyorsunuz.

Sağlık tarafında son derece etkili olduğu söylenebilir. Artık standart hâline gelen kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi temel sağlık takibi özelliklerine ek olarak uyku takibi özelliği de sağlıyor. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalma ve su içme gibi uyarlar da vererek sağlığınızı korumanıza olanak tanıyor.

Cihaz, 700'den fazla spor modu ile birlikte geliyor. Bu da özellikle sporla uğraşanların antrenmanları için daha kapsamlı bilgiler elde edebileceği anlamına geliyor. Bu arada HMD Watch X1'in fiyatı henüz belli olmasa da yeşil, siyah, gri ve gümüş renk seçenekleri ile beraber sunulacağını belirtmek gerekiyor.