Yılın Popüler Oyununa Saatlerinizi Gömebileceğiniz Ücretsiz İçerik Geliyor
Eylül ayı itibarıyla oyuncular ile buluşan Hollow Knight: Silksong için yeni ücretsiz genişleme paketi duyuruldu. Önümüzdeki sene geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Team Cherry, Hollow Knight: Silksong için ücretsiz genişleme paketi yayınlayacak.
- 2026 yılında çıkacak olan Sea of Sorrow, deniz temalı bir macera sunacak.
- Yeni düşmanların yanı sıra, maceramız boyunca kullanabileceğimiz yeni araçlar ve kilidini açabileceğimiz yeni yetenekler olacak.
Hollow Knight: Silksong, hiç şüphesiz ki yıla damgasını vurmuştu. Çıkış gününde dijital mağazaların sunucularının çökmesine neden olan oyun, The Game Awards şovundan da eli boş dönmemişti. Geliştirici stüdyo oyuncular için müjdeli bir habere imza attı ve başında saatler geçireceğiniz ücretsiz genişleme paketi duyuruldu.
Hornet ile Hollow Knight: Silksong Maceramız Geri Dönüyor
Team Cherry tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Sea of Sorrow, 2026 yılında yayınlanacak ve oyuna sahip olan herkes erişim sağlayabilecek. Adına uygun olarak, bu defa bütünüyle deniz temalı bir macera bizi bekliyor. Çevresel yeni tasarımlar oyuncular keşif yapmaya teşvik edecek olup, temel oyun ile sunulan atmosferi farklı bir yöne taşıyacak gibi görünüyor.
Geliştirici stüdyo ayrıca bizi yeni düşman türlerinin ve bu bağlamda özgün ana düşman savaşlarının bekleyeceğini söyledi. Dahası ise yolculuğumuz boyunca kullanabileceğimiz yeni araçlar ve kilidini açabileceğimiz yeni farklı yetenekler de olacakmış. Yani anlayacağınız üzere, her ne kadar büyük çaplı olmayacak olsa da, hem keşif hissiyatının güçleneceği ve oynanışın çeşitlenceği bir içerik bizi bekliyor.
Yeni içeriğin duyurusunun The Game Awards şovunun üzerinden bir hafta geçmeden gelmesi, En İyi Aksiyon / Macera Oyunu ödülünün kazanılması ile yakalanan ivmenin devam ettirilmek istendiğinin bir işareti olabilir. Temel oyununun başarısı düşünüldüğünde, geliştirici ekibin Sea of Sorrow ile oyuncuları daha fazla oyunun başında tutabileceğine şüphe yok. Bakalım bizleri nasıl bir hikaye bekliyor? Muhtemelen öğrenmek için fazla bir süre beklemek durumunda olmayacağız.
Peki sizin bu yeni içerik konusundaki düşünceleriniz neler? Temel oyunu oynamış mıydınız? Eğer oynamış ve beğenmişseniz, ücretsiz genişleme paketi için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi bizimle ve takipçilerimizle yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.