Honda ve LG Ortak Elektrikli Otomobil Girişimlerini Duyurdu

Honda ve LG Energy Solution geçtiğimiz gün, yeni ortak girişim (JV) pil fabrikalarının, Columbus'un yaklaşık 40 mil güneybatısında, Fayette County, Ohio'da kurulacağını ve iki şirketin 3,5 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunacağını duyurdu. Şirketlerin ortak girişimle ilgili toplam yatırımının 4,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Honda ve LG arasındaki ortak girişim, yasal onayların tamamlanması sonrası 2022'de resmî olarak kurulacak. İki şirket, yeni üretim tesisini 2024'ün sonuna kadar tamamlamak için 2023'ün başlarında inşaata başlamayı planlıyor.

Honda, yeni Honda e:Architecture'a dayalı olarak 2026'da Kuzey Amerika'da Honda EV'lerinin üretimine ve satışına başlama planlarını zaten duyurmuştu. Yeni JV tesisinde üretilen EV pilleri, Kuzey Amerika'da satılacak EV'leri üretmek için Honda otomobil fabrikalarına sağlanacak.

LG, Honda'ya Yenilikçi Piller Üretecek

LG Energy Solution'ın yenilikçi pil teknolojileri, yalnızca Honda'nın yepyeni EV modellerine güç sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Ohio'nun yeşil ekonomisini de destekleyecek. LG Energy Solution Gelişmiş Otomotiv Pil Bölümü Başkan Yardımcısı Dong-Myung Kim, "Bunun gerçekleşmesinde rol oynayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Nisan 2022'de Honda Motor Co., Ltd., Kuzey Amerika'da pil üretimi için bir ortak girişim şirketi oluşturma olasılığını araştırdığını ve pil fabrikasının kuzeyde oluşturulacak özel bir EV üretim hattının yakınında kurulacağını duyurdu.

Honda ile yapılan bu en son ortak girişim duyurusu, yakın zamanda duyurulan LG Energy Solution'ın en hızlı büyüyen EV pazarı olan Kuzey Amerika'ya odaklanmaya yönelik orta ve uzun vadeli stratejisini yansıtıyor. LG ES, bölgedeki üretim kapasitesini daha da artırmanın yanı sıra önemli kritik mineraller için yerel tedarik zincirini güçlendirmeyi planlıyor.

Honda, 2050 yılına kadar tüm ürünleri ve kurumsal faaliyetleri için karbon nötrlüğü sağlama hedefinin bir parçası olarak, 2040 yılına kadar pilli ve yakıt hücreli elektrikli araçların araç satışlarının %100'ünü oluşturmasını sağlama vizyonunu da açıkladı.