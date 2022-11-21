Sony ve Honda, PlayStation 5 İçeren Elektrikli Otomobil Üretiyor

Sony ve Honda, Eylül ayında Sony Honda Mobility adlı bir ortak girişim kurmuştu. Şirketin henüz bir markası yok ancak girişimin elektrikli araç pazarındaki rakip oyuncularla nasıl rekabet edebileceğinden bahsettiler. Ortaya koydukları fikre göre Honda'nın elektrikli otomobillere PlayStation 5 yerleştirmeyi planlıyorlar.

Financial Times'a konuşan Sony Honda Mobility'nin yöneticileri, müzik, film ve PlayStation 5 etrafında bir elektrikli otomobil yapmayı planladıklarını söylüyorlar. Izumi Kawanishi, "Sony, insanları harekete geçiren içerik, hizmet ve eğlence teknolojilerine sahip ve bu bizim Tesla'ya karşı gücümüz." ifadelerini kullandı.

Bu, Sony ve Honda'nın Tesla'ya ziyade daha farklı ve özgün bir otomobil üretmesinin bir yolu ve daha önce Sony'nin yapay zekâ robotik bölümüne başkanlık eden Kawanishi, PlayStation konsolunu otomobillere dâhil etmenin "teknolojik olarak mümkün" olduğunu da söyledi.

PlayStation 5 İçeren Elektrikli Otomobiller 2025'te Geliyor

Daha önce Honda otomobillerinin başında bulunan ortak girişimin başkanı Yasuhide Mizuno, şirketin üretim süreçlerini içeriğe öncelik vermek üzerine inşa ettiğini ve ilk otomobil modelini 2025 yılına kadar Kuzey Amerika'da pazara sunacağını söyledi.

Tesla'nın Toyota gibi Japon devlerini geride bırakarak Dünya'nın en değerli otomobil şirketlerinden biri olma yolundaki hızlı yükselişiyle elektrikli otomobil pazarı, geleneksel otomobil üreticilerinin yanı sıra Apple ve Google gibi teknoloji şirketlerinin de elektrikli otomobil geliştirmesiyle bir yarışa dönüştü.

Bir elektrikli otomobile PlayStation 5 yerleştirmenin nasıl bir tasarıma ve konfora sahip olacağını 2025 yılında hep birlikte göreceğiz.