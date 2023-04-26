Honda'dan SUV Tipi Severlere Yeni Bir Elektrikli Otomobil Geliyor: Tarih Verildi!

Honda'nın özel EV platformu olan e:Architecture'ı temel alan bir elektrikli aracı, şirketin daha önce açıkladığından bir yıl önce görebiliriz. Otomobil üreticisi, kazanç yapısı, batarya girişimleri ve diğer konular hakkında konuştuğu bir iş brifinginde, e:Architecture'a dayalı orta ila büyük boyutlu bir EV inşa ettiğini ve bunun 2025 yılına kadar Kuzey Amerika'da satışa sunulacağını duyurdu.

Honda daha önce aynı mimariyi benimseyen araçların 2026 yılında satışa sunulacağını söylemişti. Şirket ayrıca Kuzey Amerika'daki orta ve büyük boy elektrikli araçlarda kullanılmak üzere araç işletim sistemini daha da geliştirdiğini ve "araç satın alındıktan sonra bile müşteriler için araç işlevlerinin ve hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilmesine" olanak sağladığından emin olduğunu duyurdu.

Honda, SUV Tipi Elektrikli Otomobili İçin En Erken 2025'e İşaret Ediyor

Honda, kendi özel platformuna dayalı araçlar çıkmadan önce, şu anda General Motors ile birlikte geliştirmekte olduğu EV'leri piyasaya sürecek. Acura ZDX ve otomobil üreticisinin ilk elektrikli SUV'u olan Prologue, 2024 yılında satışa sunulacak.

Japonya'da Honda'nın 2024 yılında, ülkede sokaklarda yaygın olarak görülebilen mini bir kutu benzeri Kei arabası olan elektrikli N-One da dâhil olmak üzere bir dizi küçük boyutlu elektrikli otomobili piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca 2026 yılında Japon pazarı için küçük boyutlu bir SUV piyasaya sürecek.