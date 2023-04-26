Honda'dan SUV Tipi Severlere Yeni Bir Elektrikli Otomobil Geliyor: Tarih Verildi!
Elektrikli otomobil girişimleriyle dikkat çeken Honda'nın özel modeli e:Architecture'dan yeni lansman detaylı geldi. İşte detaylar!
Honda'nın özel EV platformu olan e:Architecture'ı temel alan bir elektrikli aracı, şirketin daha önce açıkladığından bir yıl önce görebiliriz. Otomobil üreticisi, kazanç yapısı, batarya girişimleri ve diğer konular hakkında konuştuğu bir iş brifinginde, e:Architecture'a dayalı orta ila büyük boyutlu bir EV inşa ettiğini ve bunun 2025 yılına kadar Kuzey Amerika'da satışa sunulacağını duyurdu.
Honda daha önce aynı mimariyi benimseyen araçların 2026 yılında satışa sunulacağını söylemişti. Şirket ayrıca Kuzey Amerika'daki orta ve büyük boy elektrikli araçlarda kullanılmak üzere araç işletim sistemini daha da geliştirdiğini ve "araç satın alındıktan sonra bile müşteriler için araç işlevlerinin ve hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilmesine" olanak sağladığından emin olduğunu duyurdu.
Honda, SUV Tipi Elektrikli Otomobili İçin En Erken 2025'e İşaret Ediyor
Honda, kendi özel platformuna dayalı araçlar çıkmadan önce, şu anda General Motors ile birlikte geliştirmekte olduğu EV'leri piyasaya sürecek. Acura ZDX ve otomobil üreticisinin ilk elektrikli SUV'u olan Prologue, 2024 yılında satışa sunulacak.
Japonya'da Honda'nın 2024 yılında, ülkede sokaklarda yaygın olarak görülebilen mini bir kutu benzeri Kei arabası olan elektrikli N-One da dâhil olmak üzere bir dizi küçük boyutlu elektrikli otomobili piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca 2026 yılında Japon pazarı için küçük boyutlu bir SUV piyasaya sürecek.
Sony, Honda ile Elektrikli Otomobilini Tanıttı!
Sony, CES 2020'de Vision S konsept otomobilini tanıttığında, sektörün her yerindeki uzmanlar aynı tepkiyi vermişti: Güzel fakat şimdi ne olacak? CES 2023'te Japon şirket bu soruya Honda ile ortaklaşa üretilen ve 2026'da yollarda olacak elektrikli otomobil Afeela'yı tanıtarak yanıt verdi.
Honda ve LG Ortak Elektrikli Otomobil Girişimlerini Duyurdu
Honda ve LG Energy Solution geçtiğimiz gün, yeni ortak girişim (JV) pil fabrikalarının, Columbus'un yaklaşık 40 mil güneybatısında, Fayette County, Ohio'da kurulacağını ve iki şirketin 3,5 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunacağını duyurdu.
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