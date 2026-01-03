Civic Gitti Diye Üzülmeyin: Honda’dan Uygun Fiyatlı Yeni Model!

Honda’nın Türkiye’de Civic satışlarını durdurması markanın pazardaki geleceğine dair soru işaretleri doğurmuştu. Ancak kulislerden gelen son bilgiler, Honda’nın bu boşluğu daha ulaşılabilir bir modelle doldurmaya hazırlandığını gösteriyor. Ek vergilere rağmen marka Türkiye’de tamamen frene basmış değil. İşte detaylar…

Honda Türkiye, Civic'in Yerine Yenisini Arıyor!

Honda, Türkiye’de Civic hariç diğer modellerin satışına ek vergilere rağmen devam etmeyi planlıyor. Şu an için ek vergiden muaf bir model bulunmuyor ancak ürün gamı korunuyor. Bu strateji, Civic’in yokluğunda fiyat–ürün dengesini yeniden kurmayı hedefliyor.

Bu kapsamda öne çıkan isim Honda ZR-V. Ek vergi yükünden etkilenmeyen ZR-V için uygulanan vergi oranının yüzde 60’tan yüzde 35’e (yüzde 10 + yüzde 25) düşmesi, modelin Türkiye’ye yeniden gelmesinin önünü açmış durumda. Bu da ZR-V’yi Civic sonrası “daha ulaşılabilir” alternatiflerden biri haline getiriyor.

Öte yandan Honda CR-V’nin Çin üretimi olarak Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Diğer modellerde üretim kaynağı Japonya olmaya devam edecek. Honda Jazz, Honda HR-V ve performans tarafında Honda Civic Type R Japonya çıkışlı olarak listede kalıyor.

Özetle Civic’in vedası, Honda için pazardan çekilme değil fiyat ve ürün karmasını yeniden ayarlama hamlesi. Yüzde 35’lik ek vergiler rekabeti zorlasa da, Honda’nın Türkiye’de “uygun fiyatlı denge” arayışı ZR-V ile somutlaşıyor. Şimdi gözler, bu modellerin fiyatlandırması ve tüketicinin vereceği tepkiye çevrilmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.