Bu Hibrit Araç Rekora Doymadı: -20 Derece Altında 1.131 KM Menzil

Hongqi'nin yeni SUV modeli HS6 PHEV, rekor üzerine rekor kırıyor. Şirketin bu şarj edilebilir hibrit modeli şimdi de inanılmaz düşük sıcaklık seviyelerinde bin kilometrenin üzerinde mesafe katederek önemli bir başarının daha altına imza attı. Bu kırılan rekor dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Hongqi HS6 PHEV, İkinci Rekorunu Kırdı

Hongqi HS6 PHEV, geçen yılın Kasım ayında normal koşullarda yani sıcaklık seviyesinin normal olduğu günlük kullanım senaryosunda tam depo ve tam şarj ile 2 bin 327 kilometre yol giderek büyük bir rekor kırmıştı. Kendi segmentinde oldukça etkileyici bir performans sergileyen bu otomobil şimdi de düşük sıcaklık seviyelerinde test edildi.

Araç eksi 20 derecenin altındaki dondurucu soğuklarda dahi 1.131 kilometre menzil sundu. Bu şartlar altında elde edilen başarı, kendi alanında sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu büyük başarının arkasında arabanın sahip olduğu sistem büyük rol oynuyor. Bu araba, 148 beygir gücü üreten 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve elektrikli motordan oluşan bir sistemle birlikte geliyor.

Önden çekişli modelde 225 beygir gücünde bir elektrik motoru mevcut. Dört çeker versiyonda ise arkaya eklenen motorla birlikte toplam gücü daha da artıyor. 23 kWh ve 40 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya kullanılan araç ayrıca hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu sayede batarya doluluk oranı yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine yalnızca 15 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.

İç tarafta 2.5K çözünürlük sunan 15,6 inçlik bir ekran ve yolcular için eğlence ekranı bulunuyor. Gücünü ise Snapdragon 8295P işlemcisinden alıyor. Ön yolcu koltuğu 173 derece yatırılabiliyor. Ayrıca masaj özelliğine de sahip. 16 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi içeren otomobil, 503 litrelik bagaj hacmi sunuyor ancak koltuklar yatırıldığında bu 1977 litreye kadar çıkabiliyor.

Hongqi HS6 PHEV Fiyatı

Hongqi HS6 PHEV, Çin'de 178 bin 800 yuan (1 milyon 127 bin 851 TL) ile 228 bin 800 yuan (1 milyon 443 bin 246 TL) fiyata satılıyor. Aracın henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak markanın hâlihazırda E-HS9 modelinin satışta olduğunu belirtelim.