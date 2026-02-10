Çin'in En Büyük Elektrikli SUV Modeli Yolda! 697 Beygir Gücü Sunacak

Nio yakın bir zamanda yeni bir elektrikli SUV modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. ES9 olarak adlandırılan model, belgelerden elde edilen bilgilere göre Çin'in şimdiye kadarki en büyük elektrik SUV modellerinden biri olacak. Yeni araç uzun menzil, güçlü motor ve çok daha fazlası ile dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Nio ES9 Özellikleri

Nio ES9, kendi segmentinde birkaç devden biri olarak konumlanacak boyutlarda gelecek. Öyle ki 5365 mm uzunluğa, 2029 mm genişliğe ve 1870 mm yüksekliğe sahip olacak. Aracın ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 3250 mm'lik bir mesafe bulunacak. Altı ya da yedi kişilik seçeneklerle birlikte gelecek olan otomobil gerek güç gerek tek seferde katedilebilecek maksimum mesafe gibi detaylarla ön plana çıkacak.

Araç 102 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. CLTC standartlarına göre piyasaya sürüldüğünde müşterilerin karşısında 600 kilometre ve 620 kilometre menzil seçenekleri olacak. Çift motorla donatılacak bu model, ön tarafta 180 kW (241 beygir), arka tarafta ise 340 kW (456 beygir) güç üreten motorlar sayesinde toplam 520 kW (697 beygir) güç sağlayacak.

23 ince kadar jant seçenekleri, içe gömülü kapı kolları ve daha fazlası ile gelena aracın ulaşabileceği en yüksek hızın 220 km/sa olduğu belirtilirken en kilit özelliklerinin arasında tavandan da görebileceğiniz üzere LiDAR sensörü yer alacak. Bu özel sensör sayesinde özellikle görüş açınız yeterince açık olmadığında, örneğin son derece sisli bir ortamda seyir hâlindeyken lazer ışınları gönderilerek çevredeki engeller tespit edilebilecek.

Nio ES9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nio ES9'un 10 Nisan 2026 tarihinde tanıtılması ve 500 bin (3 milyon 153 bin 959 TL) ila 600 bin yuan (3 milyon 784 bin 751 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu arada ES9 modelinin yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Marka her ne kadar Avrupa'da daha yaygın hâle gelme çabası doğrultusunda hareket etse de şimdilik hedefleri arasında Türkiye yer almıyor.