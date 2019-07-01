Honor 20 Pro Moschino Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları Honor 20 ve Honor 20 Pro'yu tanıtmıştı. Şirket bugün ise Honor 20 Pro Moschino Edition modelini tanıttı.

Honor 20 Pro Moschino Edition Özellikleri

Honor, hazır giyim, ayakkabı, bavul ve parfüm gibi ürünlere odaklanan İtalyan lüks marka Moschino ile iş birliğine gitti. Honor 20 Pro Moschino Edition modelinin Honor 20 Pro ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Delikli bir tasarıma sahip olan Honor 20 Pro, 6.26 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip. HiSilicon'un Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelmekte.

Android 9 Pie ile kutudan çıkan Honor 20 Pro, telefonu 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar şarj edebilen 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh bataryaya sahip. 32 megapiksellik ön kamera ile birlikte gelen Honor 20 Pro'nun arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunmakta.

Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto lens, 2 megapiksel makro - yakın çekim kamera.

Honor 20 Pro Moschino Edition, 2 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak. Cihazın fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi yok. Honor 20 Pro Moschino Edition hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

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