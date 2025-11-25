8.000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Honor 500 Pro tanıtıldı. Bu tanıtımla birlikte zarif tasarımı ile kendine hayran bırakan telefonun özellikleri ve fiyatı da netlik kazandı. Mavi, siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile gelen cihaz, 8.000 mAh batarya kapasitesi, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve çok daha fazlasını sunuyor.

Honor 500 Pro Özellikleri

Ekran: 6.7 inç OLED, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık

6.7 inç OLED, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5)

12 GB ve 16 GB (LPDDR5) Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.4)

200 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.4) Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 80W kablolu ve 50W kablosuz

80W kablolu ve 50W kablosuz Bağlantılar: Bluetooth 6.0, NFC, USB-Type C

Bluetooth 6.0, NFC, USB-Type C Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor 500 Pro, OLED ekran üzerinde 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 6000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir deneyim elde ederken parlaklık seviyesi ise size yoğun gün ışığı altında bile cihazı sorunsuz bir şekilde kullanma imkânı tanıyor.

Telefonda Snapdragon 8 Elite ve Adreno 830 GPU mevcut. Bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim.

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5 RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Telefon, Bluetooth 6.0, NFC ve USB-Type C desteği sunuyor. Cihaz ayrıca IP68/69 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

Cihaz, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu oldukça uzun bir süre şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Hızlı şarj desteği ise cihazın şarj olması için çok fazla beklememenizi sağlıyor.

Honor 500 Pro Fiyatı