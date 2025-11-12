Honor Yeni Telefonu Ortaya Çıktı: Uygun Fiyatlı iPhone Air mı Geliyor?

Honor'un teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Honor 500 ile ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Pembe ve Beyaz renk seçenekleriyle görüntülenen standart Honor 500 modeli şimdi de bambaşka bir renk seçeneğiyle ortaya çıktı.

Üstelik paylaşılan yeni görüntüler yeni telefonun tasarımını da daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Görünen o ki Honor 500 modeli özellikle arka yüzeyiyle iPhone Air modelini bir hayli andıracak. İşte detaylar!

Honor 500'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan görsellere göre, yeni Honor 500 açık mavi tonlarında bir renk seçeneğiyle daha piyasaya sürülecek. Görüntüleri daha yakından incelediğimizde telefonun tüm genişliğini kaplayan yatay formda bir kamera adası ile karşılıyoruz. Bu modül, cihaza iPhone Air'e benzer bir hava katıyor.

Söz konusu kamera adası içerisinde yatay olarak hizalanmış düğme benzeri iki büyük kamera lensine ev sahipliği yapıyor. Bu lenslere sağ uçta dikey olarak yerleştirilen ve biri LED flaş görevi gören iki küçük sensör eşlik ediyor.

Yeni telefonun sızdırılan fotoğraflarında dikkat çeken bir diğer önemli detay ise yeni yapay zeka düğmesi. İddialara göre şirket, ilk olarak Honor Magic 8 serisinde tanıttığı bu özel butona Honor 500 serisinde de yer verecek. Yan tarafta konumlandırılan bu tuş, kullanıcılara daha öncesinde eşine az rastladığımız bir dizi özellik sunacak.

Bunlarla birlikte yeni Honor 500 genel olarak zarif ve göz alıcı bir görünüme sahip olacak. Cihaz özellikle yuvarlatışmış köşeleri ile ele oturan ve güçlü bir tutuş hissi veren bir tasarım çizgisini bensimeyecek. Yeni telefon görüntülerdeki açık mavi rengin yanı sıra pembe ve beyaz renk seçenekleriyle de sahneye çıkacak.

Honor 500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.5 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekran

6.5 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekran İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Batarya Kapasitesi : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Şarj Hızı: 100W şarj desteği

100W şarj desteği Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş kamera

Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Gelen son bilgiler, Honor'un yeni akıllı telefon serisini tanıtmak üzere yakında bir lansman etkinliği düzenleyeceğini gösteriyor. Buna göre yeni Honor 500 serisi 24 Kasım'da resmen piyasaya sürülebilir. Şirketin son dönemde yeni cihazları ile ilgili peş peşe paylaşımlar yapması da lansmanın yakın olduğu düşüncesini güçlendiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Honor 500 serisinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.