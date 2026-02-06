Bu Uygun Fiyatlı Telefon, Prizin Yerini Unutturacak

Honor, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Honor 600 olarak isimlendirilen akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, çok yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca serinin önceki modelinden daha büyük bir ekran boyutuna sahip olacak.

Honor 600'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 600, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Honor 500'de 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. Yeni modelde 80W üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,55 inç büyüklüğünde olacak. Serinin önceki modeli olan Honor 500'de ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni telefon da 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Honor 500'de bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Honor 600'de de Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi yer alabilir.

Honor 600'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 için 2.699 yuan (16.978 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600'ün ise 2900 yuan (18.243 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Honor 600 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600'ün 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor 500, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.