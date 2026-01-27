Honor'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Honor, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Honor 600 Lite isimli akıllı telefon yeni bir sertifikasoyn platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon ayrıca Android 16 işletim sistemi ile bilrikte gelecek.

Honor 600 Lite Yeni Bir Sertifika Aldı

Daha önce GCF sertifikası alan Honor 600 Lite, LNA-NX1 model numarası ile birlikte yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bütçe dostu Android telefon, EMVCO sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun temassız ödeme ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. GCF sertifikası ise akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğu anlamıan geliyor.

EMVCO sertifikasına sahip olmayan bir akıllı telefonda arama yapma ve internette gezinme gibi işlemler normal şekilde çalışır fakat bankalar ve ödeme sistemleriyle temassız ödeme ile ilgili sorun yaşanır. Yani bu sertifika, temassız ödeme özelliğinin sorunsuz çalışabilmesi için son derece önemlidir.

Honor 600 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Android 16 tabanlı MagicOS 10 RAM: 8 GB / 12 GB

Akıllı telefonun ekranı 6,7 inç civarı olabilir. Honor 600 Lite, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Honor 400 Lite'ta ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu mevcut. Yeni modelde de 1080 x 2412 piksel civarı bir çözünürlük yer alabilir.

Honor 600 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Lite'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olan Honor 400 Lite, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.