12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası
Motorola Edge 70 Fusion'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Android 16 işletim sistemine sahip telefon, çok şık bir tasarıma sahip olacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Motorola Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak.
- Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.
- Telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisine sahip oalcak.
Motorola Edge 70 Fusion ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde ortaya çıkan Motorola Edge 70 Fusion'ın görüntüleri sızdırıldı. Görsellere göre akıllı telefon, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.
Motorola Edge 70 Fusion'ın Tasarımı Nasıl Olacak?
Ortaya çıkan görüntülere göre Motorola Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak. Görsellerde telefonun açık mavi ve lacivert renkleri bulunuyor.
Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i
- Ekran Parlaklığı: 5.200 nit
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- GPU: Adreno 810
- Ön Kamera: 32 MP
- Ana Kamera: 50 MP
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 68W
- İşletim Sistemi: Android 16
İddiaya göre Edge 70 Fusion'da Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi mevcut.
Akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Fusion, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemine sahip telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri bulunacak.
Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Motorola Edge 60 Fusion için 22.999 rupi (10.872 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Edge 70 Fusion'ın ise 25 bin rupi (11.818 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.