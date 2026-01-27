12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

Motorola Edge 70 Fusion ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde ortaya çıkan Motorola Edge 70 Fusion'ın görüntüleri sızdırıldı. Görsellere göre akıllı telefon, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre Motorola Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak. Görsellerde telefonun açık mavi ve lacivert renkleri bulunuyor.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W İşletim Sistemi: Android 16

İddiaya göre Edge 70 Fusion'da Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Signature'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi mevcut.

Akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Edge 70 Fusion, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemine sahip telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri bulunacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 60 Fusion için 22.999 rupi (10.872 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Edge 70 Fusion'ın ise 25 bin rupi (11.818 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.