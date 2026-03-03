Honor'un 108 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 8 GB RAM'e Sahip

Honor 600 Lite'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Honor 600 Lite'ın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştriilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dâhil birçok özelliğe de sahip.

Honor 600 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2600 piksel

1200 x 2600 piksel Ekran Parlaklığı: 6.500 nit

6.500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7100 Elite

MediaTek Dimensity 7100 Elite RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.250 mAh

6.250 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 108 MP f/1.75

108 MP f/1.75 Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 16 MP f/2.2

Honor 600 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

Honor 600 Lite''ın ekranı 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2600 piksel çözünürlük ve 6.500 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek parlaklık sayesinde akıllı telefon güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilecek. Honor 500'de ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1264 piksel çözünürlük, 6000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Dolayısıyla yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Honor 600 Lite'ın İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 Elite işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Honor 500'de ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Honor 600 Lite'ın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor 600 Lite'ın arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Honor 600 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 6.250 mAh batarya kapasitesine sahip. Akıllı telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan Honor 500'de 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Honor 600 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Lite'ın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de Honor marka pek çok akıllı telefon satılıyor. Dolayısıyla Honor 600 Lite'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor 600 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen Honor 600 Lite'ın 399 Singapur Doları (13.777 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu fiyata göre akıllı telefonun tahmini vergili 27 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Honor 600 Lite'ın 108 megapiksel çözünürlüğünde kamerası ile çok kaliteli fotoğraflar çekebileceğini düşünüyorum. Ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekranda film, dizi ve video izlemek çok keyifli olacağını söyleyebilriim. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak. Bence bu önemli bir avantaj. Dolayısıyla telefon kendi segmentinde oldukça iddialı olacaktır.