iPhone 17e Vergisiz Satılsa Kaç TL Olurdu?

Apple, sürpriz yaparak kısa süre önce iPhone 17e'yi tanıttı. Bununla beraber yeni iPhone modelinin Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu. iPhone 17e'yi satın alabilmek için 54 bin 999 TL ücret ödemek gerekecek. Peki, Apple'ın yeni telefonu vergisiz satılsaydı kaç TL olacaktı? Bu yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

iPhone 17e'nin Vergisiz Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 66 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu satış fiyatına %1,5 Kültür Bakanlığı Payı, %12 TRT Bandrolü, %50 ÖTV ve %20 KDV'nin dahil olduğunu belirtelim. Buna göre 256 GB depolama alanına saihp sürümün tahmini vergisiz fiyatı 26.957,75 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümünün tahmini vergisiz fiyatı 32.839,55 TL seviyesinde.

256 GB'lık iPhone 17e'nin Vergisiz Ücreti

Kültür Bakanlığı Payı (%1,2): 323,49 TL

323,49 TL TRT Bandrolü (%12): 3.273,75 TL

3.273,75 TL ÖTV (%50): 15.277,50 TL

15.277,50 TL KDV (%20): 9.166,50 TL

9.166,50 TL Toplam Vergi: 28.041,25 TL

28.041,25 TL Satış Fiyatı: 54.999 TL

54.999 TL Tahmini Vergisiz Fiyat: 26.957,75 TL

512 GB'lık iPhone 17e'nin Vergisiz Ücreti

Kültür Bakanlığı Payı (%1,2): 394,07 TL

394,07 TL TRT Bandrolü (%12): 3.988,03 TL

3.988,03 TL ÖTV (%50): 18.610,83 TL

18.610,83 TL KDV (%20): 11.166,50 TL

11.166,50 TL Toplam Vergi: 34.159,45 TL

34.159,45 TL Satış Fiyatı: 66.999 TL

66.999 TL Tahmini Vergisiz Fiyat: 32.839,55 TL

iPhone 17e'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR ekran

Super Retina XDR ekran Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Apple A19

Apple A19 Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera

48 MP Fusion kamera Ön Kamera: 12 MP

12 MP Apple Intelligence: Destekliyor.

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17e'de Super Retina XDR teknolojisi bulunuyor. Yeni iPhone modelinde ayrıca Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisi mevcut. Telefonun bu teknoloji sayesinde serinin bir önceki modeli olan iPhone 16e'ye kıyasla üç kat daha dayanıklı olduğunu belirtelim.

iPhone 17e'de 3 nm üretim süreciyle geliştirtilen Apple A19 işlemcisi bulunuyor. Apple'ın bu işlemcisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 17'de de bulunuyor. yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilen işlemci, yüksek performansın yanı sıra verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera bulunuyor. Telefonun kamerasındaki bu Fusion sistemi, İki kameranın yeteneklerini tek kamerada birleştiriyor. Bu kamera ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilir ve 4K çözünürlüğünde 60 FPS videolar kaydedebilirsiniz. Ayrıca 2 kat telefoto ile yakınlaştırma yapabilmek de mümkün.

Yeni nesil portre ölzeliğini içeren bu kamera, etkileyici fotoğrafların kolayca çekilebilmesini sağlayacak. Yeni iPhone'da ayrıca C1X modem bulunuyor. Bu modem, iPhone 16e'deki C1 modeme kıyasla iki kata kadar daha yüksek bir hız sunuyor. Apple Intelligence desteği sayesinde yapay zekâ özelliklerine de erişilebilecek.