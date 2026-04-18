12 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

Infinix, GT 50 Pro isimli yeni bir oyun telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlirkte GT 50 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix GT 50 Pro, 24 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlitke akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan GT 30 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Infinix GT 50 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera bulunacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde oyun telefonu temasını yansıtan tasarım detayları da bulunacak. Cihazın sağ tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Telefon gri, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle birlikte gelecek.

Infinix GT 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix GT 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgil herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'in pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla GT 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24.999 rupi (12.124 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. GT 50 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 29.000 rupi (14 bin TL) civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj

45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Infinix GT 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Infinix GT 50 Pro'da Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 118 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 58 FPS'te, CarX Street'i ortalama 42 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 59 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 8400 Ultimate, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştişrildi. 4 nm işlemci, 6 nm ve daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek preformans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci daha önce Infinix Note 60 Ultra'da da tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Infinix GT 30 Pro'da ise Dimensity 8350 Ultimate mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix'in yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. GT 50 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse GT 30 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. GT 50 Pro ayrıca Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

GT 50 Pro, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W kablolu şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirser GT 30 Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj ve 30W kablosuz hızlı şarj tercih edilmişti.

Infinix GT 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşme gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan GT 30 Pro'da 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Infinix GT 50 Pro dikkatimi çekti. Öncelike telefon bence etkileyici bir tasarıma sahip. Renk seçeneklerini de çok beğendim. Bu arada telefonun yüksek grafik kalitesine ve yoğun efetklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatat menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bunların yanı sıra oyun odaklı bir telefon için batarya kapasitesini biraz düşük bulduğumu belirteyim. Bu tür bir telefonda daha yüksek bir batarya kapasitesi görmek isterdim.