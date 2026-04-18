Ucuz Samsung Telefonlar Uçuşa Geçiyor! Büyük Performans Artışı Yolda

Samsung, akıllı telefonlarında uzun süredir kullanılan LPDDR4 ve LPDDR4X bellekler için yolun sonuna geliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu eski nesil bellek teknolojilerinin üretimini tamamen durdurmaya hazırlanıyor. Peki firma bu hamlesiyle neyi amaçlıyor ve bu nasıl sonuçlanacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Samsung, LPDDR4 ve LPDDR4X Üretimini Neden Durduruyor?

Samsung, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR4 ve LPDDR4X bellek teknolojilerine veda etmeye hazırlanıyor. Özellikle giriş ve orta segment modellerde karşımıza çıkan bu RAM türleri yakında yerini daha yeni teknolojilere bırakacak. Sektör kaynaklarına göre şirket, bellek satın almak isteyen üreticilerden son siparişlerini kabul etti. İddialara göre bu kararın arkasında ise yeni nesil belleklerin çok daha kârlı olması yatıyor.

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki hızlı gelişim bellek ihtiyacını ciddi şekilde artırdı. Bu durum maliyetleri yükseltirken üreticilerin de strateji değişikliğine gitmesine neden oldu. Özellikle giriş ve orta segment cihazlarda kullanılan bellekler üst segment modellere kıyasla daha düşük kâr sunuyor. Bu nedenle üreticiler, kaynaklarını daha yüksek gelir getiren ileri seviye bellek teknolojilerine yönlendirmeye başladı.

Sonuç olarak Samsung'un LPDDR4 ve LPDDR4X üretimini sonlandırma sebebi daha fazla kâr edebilmek.

LPDDR5 Nedir, LPDDR4 ve LPDDR4X’ten Ne Kadar Daha Hızlı?

LPDDR5, LPDDR4 ve LPDDR4X’e kıyasla daha yeni bir bellek teknolojisidir. Bu nedenle hem daha yüksek veri aktarım hızları sunar hem de daha verimli çalışır. Bu da LPDDR5’e sahip mobil cihazların daha hızlı, akıcı ve performanslı bir deneyim sunmasını sağlar. Performans testlerine göre LPDDR5’in önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha hızlı çalıştığı görülüyor. Bu oldukça yüksek bir oran.

Samsung Telefonlarda LPDDR5 Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

Samsung, son LPPDR4 ve LPDDR4X siparişlerini tamamlamak için 2026'nın sonuna kadar üretimi sürdürecek. Sonrasında yani 2027 yılı itibarıyla ise LPDDR5 dönemi başlayacak. Şu anda Samsung’un Galaxy A05, Galaxy A15, Galaxy A25, Galaxy A34 ve Galaxy A54 gibi birçok giriş ve orta segment akıllı telefonunda LPDDR4 veya LPDDR4X bellek teknolojisi kullanılıyor. Peki bu telefonların akıbeti ne olacak, üretimleri durdurulacak mı? Hayır, bu modeller üretilmeye devam edecek.

Eski nesil belleklerin üretimi sona erdikten sonra bu cihazlar LPDDR5 ile güncellenerek üretilmeye devam edilecek. Yani aynı modellerin daha yeni ve daha hızlı bellekle donatılmış versiyonlarını göreceğiz. Bu noktada aklınıza "Performans artışıyla birlikte fiyatlar da yükselir mi?" sorusu gelmiş olabilir.

Şu an için Samsung’un böyle bir planı var mı yok mu net bir bilgi bulunmuyor. Ancak giriş ve orta segmentteki rekabet göz önüne alındığında bir fiyat artışı ihtimali şimdilik düşük görünüyor. En azından şu an için. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Samsung’un artan bellek maliyetleri nedeniyle eski teknolojileri üretmeye devam ettikçe daha düşük kâr elde ettiği zaten bilinen bir durumdu. Üstelik bu durum sadece Güney Koreli teknoloji devi için geçerli değil. Bu yüzden şirketin böyle bir karar almasını pek de şaşırtıcı bulmadım. Bu gelişmeye kullanıcı cephesinden baktığımda ise oldukça olumlu bir tablo görüyorum.

Giriş ve orta segment telefonlarda daha güncel bellek teknolojisine geçiş yapılması performans açısından ciddi bir sıçrama anlamına geliyor. Eğer Samsung bu yükseltmeyi fiyatlara yansıtmazsa, telefonlar fiyat-performans açısından çok daha avantajlı hale gelecek.