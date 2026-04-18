Roblox, Oyun Yapmayı Çok Kolaylaştıran Özellikleri Duyurdu

Roblox, çok sayıda oyun arasından seçim yapmanıza imkân tanıyan büyük bir platform. Seçenek yelpazesinin bu kadar geniş olmasının arkasında ise kendi oyunlarını geliştirip yayınlanan kullanıcılar yer alıyor. Roblox da bu önemli desteğini kaybetmemek için geliştiricilere Roblox Studio üzerinden sürekli yeni özellikler sunuyor.

Bilmeyenler için Roblox Studio, şirketin kendi oyun platformunda yayınlamak üzere oyunlar geliştirilmesine imkân tanıyan bir oyun motoru. Kod yazmak, nesne yüklemek, karakterlerin doğacağı yerleri ayarlamak, kamera açısını belirlemek ve çok daha fazlasını gerçekleştirmek onunla mümkün hâle geliyor.

Şimdiye kadar kolay oyun yapmak için zaten pek çok özellik sunan bu oyun motorunda yapay zeka destekli bir asistan da mevcuttu. Ne var ki bu asistan, şu ana kadar danışma gibi konularda destek alınabilecek bir araç olarak görev üstlendi ancak yeni gelecek özellikler sayesinde bunun çok ötesine geçeceği ortaya çıktı.

Roblox Studio'nun Asistanı İçin Hangi Yenilikler Yapılıyor?

Roblox Studio'da yer alan yapay zeka asistanı için ilk önemli yeniliklerden biri, kapsamlı planlama modu. Asistan yakında oyunun kodlarını ve veri modelini tek tek analzi edecek. Ayrıca geliştiricilere nasıl bir oyun üzerinde çalıştıkları konusunda daha irdeleyici olacak. Yani ona bir araba oyunu yapmak istediğinizi belirttiğinizde size yarış mı yoksa serbest sürüş mü olacağını soracak. Siz de bu yönlendirmelerle detaylı bir yol haritası oluşturabileceksiniz.

Araç, görsel tarafta da geliştirme sürecini oldukça kısaltacak yenilikler alacak. Bunların başında ise üç boyutlu nesneler oluşturma gelecek. Düşük kaliteli taslaklar yerine doğruan kaliteli üç boyutlu modeller elde edilebilecek. Örneğin bir su şişesi veya çadır oluşturulabilecek. Hatta bunlar özelleştirilebilir olacak. Örneğin bir kitaplık oluşturduğunuzda raf sayısını da belirleyebileceksiniz.

Diğer yandan asistan sadece geliştirme sürecinde değil, test aşamasında da size avantaj sağlayacak. Öyle ki ekran görüntüleri alıp oyunu bizzat test edebilecek. Hataların tespit edilmesi durumunda bunların otomatik olarak düzeltilmesini sağlayacak. Böylece geliştiricinin üzerindeki bütün yükü alacak. Geliştiriciler de hayalindeki oyunu gerçeğe dönüştürebilecek.

Roblox Studio'nun Asistanı Ücretsiz mi?

Roblox Studio'da yer alan yapay zeka destekli asistanı kullanmak şimdiye kadar hep ücretsiz oldu ancak bu yeni özelliklerle birlikte çok daha gelişmiş bir araca dönüşeceği için bazı özelliklerinin ücretli abonelik hizmeti altında sunulma ihtimali olduğu düşünülüyor. Elbette ki konuya ilişkin bir açıklama olmadığı için bunlar şimdilik bir iddiadan ibaret ama planlarda değişiklik olması hâlinde araca veya bazı özelliklerini kullanmak için ödeme yapmak gerekebilir.

Roblox Studio'nun Asistan Güncellemesi Ne Zaman Sunulacak?

Roblox Studio'nun yapay zeka destekli asistanının yeni özellikleri resmî olarak duyurulmuş olsa da bunlar henüz tüm kullanıcıların erişimine açılmadı ancak bu özelliklerin bütün kullanıcılara sunulmasının pek fazla zaman almaması bekleniyor. Birkaç ay içinde her geliştiricinin kullanımına hazır hâle gelecektir.

Editörün Yorumu

Roblox Studio'yu birkaç yıl önce aktif şekilde kullandım. Yapay zeka asistanı bu kadar gelişmiş değildi. Yazılan kodlarda pek çok hata vardı. Yönlendirmelerle oyun yapmayı pek mümkün kılmıyordu ama bu yeni özelliklere baktığımda geliştirme sürecinin epey kısalacağını ve son derece kolay bir hâl alacağını görüyorum.