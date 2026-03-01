Honor'un Yeni Telefonu Ortaya Çıktı! 120Hz Ekran ve Dahası

Honor, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 600 Pro isimli akıllı telefon, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Android 16 tabanlı MagicOS 10'a saihp akıllı telefonun yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olması bekleniyor.

Honor 600 Pro'nun GCF Sertifikası Nedir?

Honor 600 Pro, VKP-NX9 model numarası ile birlikte GCF sertifika platformunda görüldü. Telefon böylece önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu, telefonun satışa sunulmadan önce tamamlanması gereken adımlardan biridir.

Honor 600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor 600 Pro'nun ekranı 6,5 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Akıllı telefonun AMOLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Honor 500 Pro'da ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Dev batarya kapasitesine sahip olması beklenen akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Honor 500 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde de Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunabilir.

Honor 600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Pro'nun 2026 yılının ekim veya kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de Honor'un pek çok telefonu satılıyor fakat Honor 500 serisi Türkiye'ye gelmemişti. Bu sebepten dolayı Honor 600 Pro'nun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Honor 600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 Pro için 3 bin 599 yuan (23 bin 32 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğuna yeni telefon 3 bin 800 yuan (24 bin 318 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Serinin önceki modeli göz önünde bulundurulduğunda Honor 600 Pro'nun hem dev batarya hem güçlü işlemci hem de etkileyici ekran özellikleriyle üst düzey bir deneyim sunacağını düşünüyorum. Bu da telefonu kendi segmentinde oldukça iddialı bir hâle getirecektir. Fiyatın ise önceki model gibi bütçe dostu olacağını tahmin ediyorum.