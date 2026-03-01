120Hz AMOLED Ekranlı POCO X8 Pro Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

POCO X8 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda POCO X8 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in güçlü bir Dimensty işlemcisi de bulunacak.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro'nun mart ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla POCO X8 serisinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro, Türkiye'de 22.999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun X7 Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh GPU: Mali-G720 MC8

Mali-G720 MC8 İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

MediaTek Dimensity 8500 Ultra Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

İdidaya göre POCO X8 Pro'nun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ayrıca IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Akıllı telefonda Dimensity 8500 Ultra bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4 GHz Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Mali-G720 MC8 GPU'ya sahip telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği yer alacak.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro'nun en iyi orta segment telefonlardan birini olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemci sayesinde Call of Duty Mobile, Mobile Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere popüler pek çok oyun sorunsuz şekilde oynanabilecek. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisi, yüksek batarya kapasiteli X8 Pro'nun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.