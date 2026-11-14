Samsung'dan Yeni Telefon Geliyor! 5G Desteği ve Dahası

Samsung, yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Galaxy A18 5G isimli telefon bir sertifika aldı. Bu telefon yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Galaxy A18 5G'nin Bluetooth SIG Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Bluetooth SIG sertifikası, bir cihazın Bluetooth teknolojisine ilişkin teknik standartlara uygunluğunun doğrulandığını gösteriyor. Bluetooth SIG kayıtlarında telefon SM-A186B, SM-A186B/DS, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 ve SM-S186V olmak üzere yedi farklı model numarası ile birlikte ortaya çıktı.

Listede çift SIM kart destekli sürümün yanı sıra ABD pazarına yönelik modeller de bulunuyor. SM-A186B/DS kodundaki DS harfleri çift SIM kart desteğini ifade ediyor. Diğer model numaraları da telefonun farklı bölgelerde satışa sunulacak sürümlerini gösteriyor.

Galaxy A18 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Galaxy A18 5G Bağlantı 5G Ekran 6,7 inç Super AMOLED Arka kamera 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera Ön kamera 13 MP Batarya 5.000 mAh Şarj 25W

Galaxy A18 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy A17 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Galaxy A18 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung henüz Galaxy A18 5G'nin fiyatını açıklamadı. Galaxy A18 4G, 17.799 TL başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A18 5G, 19 bin TL ile 21 bin TL arasında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir. Bunun yalnızca bir tahmin olduğunu, fiyatın henüz belli olmadığını belirtelim.

Galaxy A18 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A18 4G ve Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A18 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Galaxy A18 5G'nin bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun 5G desteğine sahip olması önemli bir avantaj. Ayrıca Super AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.