Honor'un Ayakta Kalmak İçin Son Çaresi: Kurtulmaya Yeter Mi?

Honor, yapay zeka alanında güçlenmek üzere çıktığı yolda toplam 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Artık yalnızca akıllı telefon üretmekle yetinmeyip, yapay zeka destekli PC'ler, tabletler ve giyilebilir cihazlardan oluşan kapsamlı bir sistem geliştirmek istiyor.

CEO James Li, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yaptığı konuşmada, Honor'un artık geleneksel bir akıllı telefon şirketi olmanın ötesine geçerek, yapay zeka teknolojilerini merkezine alan yeni ürünler sunacağını belirtti. Bu noktada Çin'in yapay zekaya verdiği destek de öne çıkıyor.

Çin'deki Pazar Payı Düşüşe Geçti

Honor geçen yıl Çin'deki telefon pazarındaki payını düşürdü. IDC'nin verilerine göre, şirketin pazar payı %14,9 seviyesine gerileyerek ikinci sıradan dördüncü sıraya düştü.

Tam da bu sebeple Honor, pazardaki konumunu yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Geniş çapta yapay zeka yatırımının temeli de tam da bu.

Şirketin stratejisi yalnızca mevcut pazar payını korumak değil, aynı zamanda teknoloji dünyasında farklı bir konum elde etmek üzerine kurulu.

Honor, Shenzhen yönetimi tarafından sağlanan araştırma ve geliştirme finansmanı, vergi indirimleri ve yurtdışına açılma desteği gibi avantajlardan da faydalanıyor.

İlaveten şirket aralık ayında halka arz için hissedar yapılanmasını tamamladığını açıkladı. Ancak bu halka arzın ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz net bir takvim paylaşılmadı.