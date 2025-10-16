46 Saatlik Pil Ömrüne Sahip Bütçe Dostu Kulaklık Tanıtıldı!

Honor, Earbuds 4'ü tanıttı. Bununla birlikte yeni kulaklığın özellikleri, tasarımı ve fiyatı da belli oldu. İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen kulaklık, zarif bir tasarımın yanında birçok kullanışlı özellik sunuyor. Cihaz özellikle gürültü engelleme özellikleri sayesinde kesintisiz bir müzik dinleme ve sesli görüşme deneyimi elde etmenize olanak tanıyor.

Honor Earbuds 4 Özellikleri

Honor Earbuds 4, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 46 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC etkinleştirildiğinde ise bu süre 25 saate kadar düşüyor. Kulaklıklar, ANC açıkken tek şarjla 5 saate, ANC kapalıyken 9 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ise üç saate kadar şarkı dinlemenize imkân tanıyor. Kulaklıklar 45 mAh, şarj kutusu ise 500 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Çalan bir şarkıyı kontrol etmek için kullanabileceğiniz kullanışlı dokunmatik kontroller mevcut. Ses seviyesini ayarlamak için yukarı ya da aşağı kaydırabilir, şarkıyı durdurmak için çift dokunabilir, şarkıyı değiştirmek için üç kez dokunabilirsiniz. Kulaklığı çıkardığınızda otomatik olarak algılanıyor ve bir müzik çalıyorsa durduruluyor. Cihazı yeniden takmanız hâlinde müzik çalmaya devam ediyor.

Kulaklık, uzamsal ses desteği sunarak konuşmaların sanki yanınızda yapılıyormuş gibi gerçekçi bir ses deneyimi elde etmenize imkân tanıyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdan gelen sesleri 50 dB'ye kadar azaltıyor. Bununla birlikte görüşmeler için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği mevcut. Rüzgâr uğultusunu önemli ölçüde baskılayarak sesin daha iyi duyulmasını sağlıyor.

Kulaklıkta şeffaf mod mevcut. Bu özellik sayesinde çalan şarkı dış sesi bastırmıyor, çevrede neler olup bittiğinden haberdar olabiliyorsunuz. Kulaklıkların her biri 5,3 gram ağırlığında. Şarj kutusunun ağırlığı ise 38,3 gram. Kulaklıklar IP54 sertifikasına sahip. Bu da su sıçramalarına ve toza karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Honor Earbuds 4 Fiyatı

Honor Earbuds 4 için 399 yuan (2349 TL) fiyat etiketi belirlendi. Honor Magic 8 serisi ile birlikte tanıtılan yeni kulaklık, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Peki, siz bu kulaklık ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.