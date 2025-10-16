Honor 12.450 mAh Bataryalı Tablet Tanıttı! 16 GB RAM'e Sahip
Honor MagicPad 3 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Honor'un yeni tableti çok güçlü bir donanım ile geliyor. İşte tablete dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor MagicPad 3 Pro gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Tablette 12.450 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Tablet için 3.799 yuan (22.304 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Honor, MagicPad 3 Pro isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, 165Hz yenileme hızı, çok güçlü işlemci, 16 GB RAM seçeneği ve 12.450 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Honor MagicPad 3 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 13,3 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Parlaklığı: 1100 nit'e kadar (maksimum)
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 9 MP
- Batarya: 12.450 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10
13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor MagicPad 3 Pro, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1100 nite kadar maksimum parlaklık sunuyor. 293,88 x 201,38 x 5,79 mm boyutlarında ve 595 gram ağırlığında olan tablet yüzde 91 ekran gövde oranına sahip.
Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor MagicPad 3'te sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.
Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 12.450 mAh batarya kapoasitesine sahip olan tablet, 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev batarya sayesinde tablet tek şarjla çok uzun süre kullanılabilecek.
Honor'un yeni tableti MagicPad 3 Pro'nun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 9 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.
Honor MagicPad 3 Pro Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.799 yuan (22.304 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.399 yuan (25.827 TL)
- 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 4.699 yuan (27.588 TL)