POCO X8 Pro'nun Iron Man Sürümü Geliyor! Tarih Belli Oldu

POCO X8 Pro'nun Iron Man sürümüne dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda özel sürümün ne zaman tanıtılacağı belli oldu. POCO X8 Pro Iron Man Edition olarak adlandırılan sürüm önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak. Özel sürümün standart sürüm ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

POCO X8 Pro Iron Man Edition Ne Zaman Tanıtılacak?

Orta segment Android telefon POCO X8 Pro'nun uzun süredir merakla beklenen Iron Man sürümü, 17 Mart 2026 tarihinde global pazar için tanıtılacak. Tanıtımla beraber bu özel sürüme dair merak edilen tüm sorular yanıt bulacak. Aynı tarihte POCO X8 Pro'nun standart sürümü ve X8 Pro Max de tanıtılacak.

POCO X8 Pro Iron Man Edition Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. POCO X7 Pro'nun Iron Man sürümü Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda X8 Pro Iron Man Edition'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro Iron Man Edition için 30 bin 999 TL fiyat belirlenmişti. X8 Pro Iron Man Edition'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

POCO X8 Pro Iron Man Edition gri renge sahip olacak. X7 Pro'nun Iron Man sürümünde ise kırmızı renk mevcut. Yeni telefonun arka yüzeyinde Iron Man görseli yer alacak. Tony Stark'ın şirketi olan Stark Industries'in logosu da arka yüzeyde yer alacak. Arka kameralar dikey olarak konumlanacak. Kameraların yanında ise LED flaş bulunacak.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra GPU: Mali-G720 MC8

Mali-G720 MC8 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO X8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli performans sunuyor.

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

X8 Pro'nun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile telefon rahatça kullanılabilecek.

Editörün Yorumu

Marvel evrenini seven birisi olarak POCO X8 Pro'nun Iron Man sürümü dikkatimi çekti. Gri renkli bu sürümün arka yüzeyindeki Iron Man resmi ve o özel desenler, cihazın daha etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Sırf o arka yüzeydeki tasarım detayları için bile bu telefonu kullanmak çok keyifli olurdu.