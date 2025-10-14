OnePlus'tan 7650 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 165Hz Ekranı Var

OnePlus Turbo'nun özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni yaşanan bir sızıntıyla birlikte telefon hakkında çok merak edilen bir soru daha yanıt buldu. Ortaya çıkan bilgiler, ekranın yenileme hızı bakımından kullanıcılara oldukça akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Batarya tarafında da dikkat çekici performans sergilemesi bekleniyor.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo, OLED ekran üzerinde 1,5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı hem oyun oynarken hem uygulamalar arasında gezinirken size harika bir avantaj sunarken yüksek çözünürlük ise izlediğiniz film ve dizilerden daha çok keyif almanıza olanak tanıyacak.

Telefonun 7650 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor. Bu yüksek batarya kapasitesi, size tek bir şarjla uzun bir zaman boyunca telefonu kullanma imkânı tanıyacak. Böylece telefonunuzu sürekli şarj etmek gibi bir sorununuz olmayacak. Turbo'nun hızlı şarj teknolojisi ise belirsizliğini koruyor.

Telefonun gücünü 3 nm üretim süreci ile geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Nord 5'te ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. O işlemcide ise bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

OnePlus Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo'nun 2000 yuandan daha az (11 bin 763 TL) bir başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi ancak telefonun fiyatı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden telefonun farklı bir fiyat etiketi ile satışa sunulması da muhtemel.

OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo'nun 2025 yılının sonuna doğru Çin'de tanıtılacağı ileri sürüldü. Bu tanıtım sayesinde telefonun bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazanacak fakat tanıtım tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun tanıtımının farklı bir tarihte gerçekleştirilebileceğini belirtmiş olalım.