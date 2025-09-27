Honor Magic 8 Performans Testinde: Xiaomi 17 Pro'yu Ezdi Geçti!

Honor, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda Magic 8 serisini tanıtmaya hazırlanan Çinli şirket, modellerin yüksek performansı ve ileri düzey kamera özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye şimdiden başladı. Son olarak serinin standart modeli Magic 8, AnTuTu performans testinde görüntülendi.

Honor Magic 8, AnTuTu Performans Testinde

Honor yöneticisi Li Kun, Magic 8’in AnTuTu test sonuçlarını Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da paylaştı. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile çalışacak cihaz, rakiplerine kıyasla oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Öyle ki Magic 8, toplamda 4 milyon 166 bin 339 puan alırken, CPU’dan 1 milyon 213 bin 845, GPU’dan ise 1 milyon 468 bin 351 puan topladı. Bellek ve kullanıcı deneyimi testlerinde de sırasıyla 570 bin 553 ve 913 bin 590 puan elde etti.

Bu sonuçlar, cihazın yakın zamanda piyasaya çıkan Xiaomi 17 Pro’dan daha güçlü olduğunu net şekilde gösteriyor. Bu telefonun da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç aldığını belirtelim.

Honor Magic 8 ve Xiaomi 17 Pro'nun AnTuTu sonuçları için karşılaştırma tablosu şu şekilde:

Model Toplam Puan CPU Puanı GPU Puanı Bellek Puanı UX Puanı Honor Magic 8 4.166.339 1.213.845 1.468.351 570.553 913.590 Xiaomi 17 Pro 3.749.435 1.053.385 1.332.311 529.807 833.932

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic 8'den beklentileriniz neler? Sizce cihaz, akıllı telefon pazarında dikkat çekmeyi başarabilecek mi? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.