Honor'dan 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon! 6 GB RAM'i Var

Honor, uygun fiyata iddialı özellikler sunan yeni bir telefon satışa sundu. X7d 5G olarak isimlendirilen telefon 120Hz yenileme hızı, suya ve toza karşı dayanıklılık, 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Honor X7d 5G Özellikleri

Ekran boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran çözünürlüğü: 720 x 1610 piksel (TFT LCD)

720 x 1610 piksel (TFT LCD) Ekran yenileme hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3

Snapdragon 6s Gen 3 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 35W

35W Arka kamera: 50 MP ana) kamera ve 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana) kamera ve 2 MP derinlik kamerası Ön kamera: 5 MP

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X7d 5G, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1610 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 850 nit maksimum parlaklık sunuyor. 166,89 x 76,8 x 8,24 mm boyutlarındaki telefonda IP65 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonda Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının ağustos ayında tanıtılan Honor X7d 4G'de Snapdragon 685'in yer aldığını belritelim.

Android 15 tabanlı Magic OS 9.0 ile birlikte gelen telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 206 gram ağırlığındaki telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Telefonda ayrıca 35W hızlı şarj desteği mevcut.

Honor X7d 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kameram mevcut.

Honor X7d 5G Fiyatı

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Honor X7d 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 699 Malezya Ringgiti (6.882 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.