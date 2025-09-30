Honor'un Çok Güçlü Telefonu Geekbench Testinde! 16 GB RAM'i Var

Honor Magic 8, Geekbench testinde görüldü. Telefonun ne kadar iyi bir performans sergilediğini gözler önüne seren test aynı zamanda cihazın bazı önemli özelliklerinin de ortaya çıkmasını sağladı. Çok güçlü bir işlemciye sahip olan telefon, Geekbench testinde çok yüksek bir puan alarak beklentilerini bir hayli yükseltti.

Honor Magic 8, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

BKQ-AN80 model numarasına sahip Honor Magic 8, tek çekirdek testinde 3 bin 632 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 938 puan elde etti. Bu puanlar, telefonun son derece etkileyici özelliklerle birlikte geleceğini gösteriyor. Öyle ki çok yoğun kaynak gerektiren uygulama ya da oyunları bile hiçbir performans sorunu yaşamadan oynayabilirsiniz.

Geekbench testine göre Android 16 tabanlı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 16 GB RAM olacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek olduğunu belirtelim. Honor Magic 7 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın AnTuTu test sonuçları da geçtiğimiz günlerde Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşıldı. Honor Magic 8, toplamda 4 milyon 116 bin 339 puana ulaşarak inanılmaz bir başarı elde etti. CPU'dan 1 milyon 213 bin 845 alırken GPU'dan ise 1 milyon 468 bin 351 puana ulaştı. Bellek tarafında 570.553 puan alırken kullanıcı deneyimi puanı ise 913.590 olarak belirlendi.

Honor Magic 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Honor Magic 8, 6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPO OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz ayrıca ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörüyle birlikte gelecek. Bu da hem kullanım kolaylığı hem daha yüksek güvenlik sağlayacak.

Telefonda IP68 / IP69 sertifikaları bulunacak. Bu da cihazın belirli bir seviyeye kadar su ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Ayrıca telefon kablosuz şarj desteği de sunacak. Cihazın kamera özellikleri ise şimdilik belirsizliğini korusa da Honor 8 Pro'nun 200 MP periskop telefoto kamera ile geleceği ileri sürülüyor.