12 GB RAM'li Ucuz Telefon: OPPO A6 5G Tanıtıldı

OPPO A6 5G tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon 12 GB RAM seçeneği, 120Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OPPO A6 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Piksel Yoğunluğu: 397 PPI

397 PPI Maksimum Parlaklık: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM Seçenekleri: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera Ön Kamera: 16 MP

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı. 397 PPI piksel yoğunluğu ve 1.400 nit maksimum parlaklık sunuyor. 158,20 x 75,02 x 8,00 mm boyutlarındaki bütçe dostu telefon 185 gram ağırlığında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Eylül ayında tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya, yalnızca tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.

OPPO'nun uygun fiyatlı telefonu 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p çözünürlükte 30 FPS ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor. A6 5G'de IP69 + IP68 + IP66 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

OPPO A6 5G Fiyatı