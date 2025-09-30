12 GB RAM'li Ucuz Telefon: OPPO A6 5G Tanıtıldı
OPPO A6 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. OPPO'nun yeni telefonu uygun fiyata 12 GB RAM ve 120Hz yenileme hızı sunyuor. İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO A6 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.899 yuan (11.101 TL) fiyat belirlendi.
- Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.
- 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
OPPO A6 5G tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon 12 GB RAM seçeneği, 120Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
OPPO A6 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,57 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: 397 PPI
- Maksimum Parlaklık: 1.400 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM Seçenekleri: 8 GB ve 12 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera
- Ön Kamera: 16 MP
6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı. 397 PPI piksel yoğunluğu ve 1.400 nit maksimum parlaklık sunuyor. 158,20 x 75,02 x 8,00 mm boyutlarındaki bütçe dostu telefon 185 gram ağırlığında.
Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Eylül ayında tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya, yalnızca tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.
OPPO'nun uygun fiyatlı telefonu 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera yer alıyor.
Ön yüzeyde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p çözünürlükte 30 FPS ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor. A6 5G'de IP69 + IP68 + IP66 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
OPPO A6 5G Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 1.599 yuan (9.347 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 1.899 yuan (11.101 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 2.099 yuan (12.271 TL)