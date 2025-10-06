Snapdragon 8 Elite Gen 5'li Cihaz, Performans Testinde Şov Yaptı!

Honor, bu yıl birçok yeni akıllı telefonunu tanıttı ve şimdi de gözünü Magic 8 serisine çevirdi. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen seri, Magic 8 ve Magic 8 Pro olmak üzere iki modelden oluşacak. Hakkında pek çok sızıntı ve iddia ortaya çıkan cihazlardan Magic 8, şimdi de Geekbench performans testinde görüntülendi. İşte detaylar…

Honor Magic 8, Geekbench Performans Testinde

Ayın ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen Magic 8, Geekbench’te BKQ-N49 model koduyla ortaya çıktı. Cihaz tek çekirdekte 3.563, çok çekirdekte ise 7.632 puan elde etti. Ancak modelin hâlâ ön üretim aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle satışa çıktığında daha yüksek performans değerleri sunabilir.

Telefonun performans testinde gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden aldığı ortaya çıktı. Buna 12 GB RAM eşlik ediyor. İşletim sisteminin ise Android 16 olduğu görülürken, cihazın büyük olasılıkla MagicOS 10 arayüzüyle geleceği tahmin ediliyor.

Daha önceki sızıntılara göre Honor Magic 8, 6,58 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. LTPO OLED panel üzerine kurulu bu ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca cihazın IP68/69 sertifikalarıyla geleceği belirtiliyor. Bu da telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic 8 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.