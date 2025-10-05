Honor Magic 8 Pro'nun Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı: İçerisinde Yok Yok!

Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen yeni serilerinden Honor Magic 8 her geçen gün yeni bir sızıntıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çin'de bu ayın ortalarında tanıtılması beklenen seride, Magic 8 ve 8 Pro olmak üzere iki modelin yer alacağı söyleniyor.

Son olarak serinin üst düzey modeli Honor Magic 8 Pro'nun global versiyonuna ilişkin bazı önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu gelişme ile birlikte telefonun tüm özellikleri de netleşti. Detaylar haberde.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri

"BKQ-N49" model numarasıyla Geekbench testine giren uluslararası versiyon, tek çekirdek testlerinden 3664, çoklu çekirdek testlerinden ise 7632 puan almayı başardı. Cihaz bu etkileyici performansını bünyesinde barındırdığı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine borçlu.

Sızdırılan bilgilere göre telefon, güçlü işlemcisini 12 GB RAM ile eşleştirecek. Bununla birlikte Android 16 işletim sistemi ile çalışacak. 6.7 inç boyutunda, kavisli bir OLED ekranla geleceği söylenen cihaz, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunacak. Siyah, beyaz ve mavi gibi renk seçenekleriyle piyasaya çıkacağı tahmin edilen telefonun yaklaşık 222 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Bununla birlikte 7.200 mAh gibi devasa bir bataryaya sahip olacağı belirtilen Magic 8 Pro 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine de ev sahipliği yapacak. Cihazın arka yüzeyinde OIS destekli 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve OIS destekli 200 MP periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kameranın ise 50 MP çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor.

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Honor, yeni amiral gemisi serisini ilk olarak 16 Ekim'de düzenleyeceği bir lansmanla tanıtacak. Cihazların bu tarihten sonra Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Küresel lansmanın ise önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceği söyleniyor.

Peki siz yeni Honor Magic 8 Pro'nun özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, en iyi akıllı telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.