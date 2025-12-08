7.500 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Honor Magic 8 Lite tanıtıldı. Bununla birlikte uzun bir zamandır telefonun bütün özellikleri belli oldu. Yeni telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya kapasitesi gibi özelliklerle birlikte geliyor. Cihaz, zarif tasarımı sayesinde dikkatleri üzerinde toplamayı başarırken kamera özellikleriyle de ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

Honor Magic 8 Lite Özellikleri

Ekran : 6.79 inç OLED

: 6.79 inç OLED Ekran Çözünürlüğü : 1200 x 2640 Piksel

: 1200 x 2640 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık : 6000 nit

: 6000 nit İşlemci : Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)

: Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 108 MP (Ana) + 5 MP (Ultra Geniş)

: 108 MP (Ana) + 5 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya / Şarj : 7.500 mAh / 66W Hızlı Şarj

: 7.500 mAh / 66W Hızlı Şarj Dayanıklılık : IP66, IP68, IP69 Sertifikaları

: IP66, IP68, IP69 Sertifikaları İşletim Sistemi : Android 15 (MagicOS 9)

: Android 15 (MagicOS 9) Boyut ve Ağırlık : 161.9 x 76.1 x 7.76 mm / 189 gram

: 161.9 x 76.1 x 7.76 mm / 189 gram Renk Seçenekleri: Yeşil, Siyah, Kahverengi

6.79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Lite, OLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık seviyesi sayesinde cihazınızı yoğun gün ışığı altında bile sorunsuz kullanma imkânına sahip oluyorsunuz, ekrandaki metinleri görmekte herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihaz, yeşil, siyah ve kahverengi olmak üzere toplamda üç renk seçeneği sağlıyor.

Cihaz, IP66, IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip. Bu, belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Öte yandan telefonun mermer gibi yüzeylere karşı 2.5 metreye kadar düşmeye dayanıklı olduğu belirtiliyor. 8 GB RAM sunan bu modelin depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor 500'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen cihaz, 7.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla beraber 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihaz, 161.9 x 76.1 x 7.76 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığa sahip. Bu arada cihaz için henüz bir fiyat etiketi belirlenmediğini ve ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgi paylaşımında bunulmadığını da belirtelim.