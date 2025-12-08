120Hz Ekranlı Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

Bütçe dostu tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Teclast, T65 isimli tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tasarımı, tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Bütçe dostu Android tablet yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Teclast T65 Özellikleri

İşlemci: Unisoc T7280 (Sekiz çekirdekli)

Unisoc T7280 (Sekiz çekirdekli) GPU: Mali G57 MP1

Mali G57 MP1 RAM: 8 GB

8 GB Dahili Depolama: 128 GB

128 GB Ekran Boyutu: 13,4 inç

13,4 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz

240 Hz Arka Kamera: 13 MP + yardımcı lens

13 MP + yardımcı lens Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj Hızı: 10W

13,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Teclast T65, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 310 x 201 x 8,5 mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan tablette çift stereo hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Tablette Mali-G57 MP1 850MHz GPU ve Unisoc T7280 işlemcisi bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Teclast P33'te altı çekirdekli Allwinner A333 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 8 GB RAM ve 4 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. Depolama alanı, microSD desteği sayesinde 1 TB'a kadar artırılabiliyor. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 10W şarj desteğine sahip.

Teclast tarafından tanıtılan tabletin arka tarafında 13 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve LED flaş bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Tablette Bluetooth 5.0 ve çift nano SIM kart desteği bulunuyor. Cihaz ayrıca 4G bağlantısını da destekliyor.

Teclast T65 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Teclast T65 için 189,99 dolar (8.083 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu Android tabletin yalnızca gri renk seçeneği mevcut. Cihazın yan tarafında ses ve güç butonları bulunuyor. Teclast T65'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.