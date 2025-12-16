Kurşun Geçirmez Telefon Honor Magic 8 Lite’ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Honor'un yeni Android telefonu Magic 8 Lite'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Şık tasarımı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran gibi özellikleri ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Honor Magic 8 Lite Türkiye Fiyatı

Honor Magic 8 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 25 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 27 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Yeni model, 31 Aralık'a kadar devam eden kampanya kapsamında 21 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Cihaz, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile beraber geliyor.

Honor Magic 8 Lite Özellikleri

Ekran : 6.79 inç OLED

: 6.79 inç OLED Ekran Çözünürlüğü : 1200 x 2640 Piksel

: 1200 x 2640 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık : 6000 nit

: 6000 nit İşlemci : Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)

: Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 108 MP (Ana) + 5 MP (Ultra Geniş)

: 108 MP (Ana) + 5 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya / Şarj : 7.500 mAh / 66W Hızlı Şarj

: 7.500 mAh / 66W Hızlı Şarj Dayanıklılık : IP66, IP68, IP69 Sertifikaları

: IP66, IP68, IP69 Sertifikaları İşletim Sistemi : Android 15 (MagicOS 9)

: Android 15 (MagicOS 9) Boyut ve Ağırlık: 161.9 x 76.1 x 7.76 mm / 189 gram

6.79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Lite, OLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 6000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek parlaklık seviyesi sayesinde telefon yoğun gün ışığı altında dahi herhangi bir görme sorunu yaşanmadan kullanılabiliyor.

Cihazın arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihaz, gücünü ise Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor 500'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Telefon, 7.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla beraber 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi, cihazı oldukça uzun süreli kullanmayı mümkün hâle getiriyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen cihaz, 161.9 x 76.1 x 7.76 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığa sahip.