OnePlus'tan Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

OnePlus'ın merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli 15R ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan OnePlus 15r'ın bu kez fiyatı sızdırıldı. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

OnePlus 15R'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15R'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47.000 rupi (22.078 TL) ile 49.000 rupi (23.017 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

OnePlus 15R'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS

4K 30 FPS Batarya: 7.400 mAh

Daha önce sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu sunacak ve 1800 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OnePlus 13R'de ise 120Hz yenileme hızı mevcut.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15R, 17 Aralık'ta tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte ucuz amiral gemisinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Cihaz, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13R'ın 2025 yılının ocak ayında tanıtıldığını belirtelim.