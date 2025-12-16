OnePlus'tan Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası
OnePlus 15R'ın fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus'ın yeni Android telefonu bütçe dostu bir fiyat ile satışa sunulacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus 15R, 47.000 rupi (22.078 TL) ile 49.000 rupi (23.017 TL) arasında bir fiyata sahip olacak.
- AMOLED ekrana sahip telefonda 12 GB RAM yer alacak.
- Bütçe dostu Android telefon 17 Aralık'ta tanıtılacak.
OnePlus'ın merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli 15R ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan OnePlus 15r'ın bu kez fiyatı sızdırıldı. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, uygun fiyata güçlü donanım sunacak.
OnePlus 15R'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15R'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47.000 rupi (22.078 TL) ile 49.000 rupi (23.017 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.
OnePlus 15R'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Parlaklığı: 1800 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS
- Batarya: 7.400 mAh
Daha önce sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu sunacak ve 1800 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OnePlus 13R'de ise 120Hz yenileme hızı mevcut.
Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.
Ucuz Katlanabilir Telefon Geliyor! İlk Videosu Paylaşıldı
Ai+'tan Nova Flip isimli yeni bir katlanabilir telefon geliyor. Telefona dair ilk görüntü paylaşıldı. Peki, Nova Flip'in tasarımı nasıl olacak? İşte detaylar!
OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus 15R, 17 Aralık'ta tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte ucuz amiral gemisinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Cihaz, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13R'ın 2025 yılının ocak ayında tanıtıldığını belirtelim.