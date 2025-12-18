Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Honor'un yeni amiral gemisi Magic 8 Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce özellikleri ortaya çıkan Magic 8 Mini'nin bu kez renk seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon dört farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Telefon renklerin yanı sıra güçlü işlemcisi ve OLED ekranıyla da öne çıkacak.

Honor Magic 8 Mini'nin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Honor Magic 8 Mini'nin beyaz, siyah, turuncu ve mor olmak üzere dört farklı seçeneğe sahip olacağı iddia edildi. Telefonun tasarımına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Honor Magic 8'in arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunuyor. Magic 8 Mini'de de benzer bir tasarım görebiliriz.

Honor Magic 8 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera

: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Güvenlik: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Daha önce yaşanan sızıntılarda ana kameranın 200 megapiksel çözünürlüğünde olacağı iddia edilmişti. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil.

Magic 8 Mini, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Honor'un yeni amiral gemisi, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonun yenileme hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek telefonda 5.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak.