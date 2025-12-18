12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO'nun bütçe dostu yeni Android telefonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda M8 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon dev batarya ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO M8 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Görüntülere baktığımızda POCO M8 Pro'nun arka yüzeyinde köşeleri oval bir modülün yer alacağını görüyoruz. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanacak. Modülün üzerinde ayrıca "50 MP" ifadesi bulunuyor. Akıllı telefon siyah, camgöbeği ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

POCO M8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2772 piksel

1080 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 8GB / 12GB

8GB / 12GB Depolama: 256 GB / 512 GB seçenekleri

256 GB / 512 GB seçenekleri Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açıli kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açıli kamera Ön Kamera: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO M7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 7025 Ultra işlemcisi mevcut.

POCO M8 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Cihaz 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

POCO M8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 Pro için 14.999 rupi (7.105 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.i POCO M8 Pro'nun ise 18.000 rupi (8.527 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

POCO M8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO M8 Pro'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber ucuz Android telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve 45W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan POCO M7 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.