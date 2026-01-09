iPhone Air'e Yeni Rakip: OLED Ekranlı Çok İnce Telefon Geliyor!

Aşırı ince akıllı telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Honor Magic 8 Pro Air'in tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre akıllı telefon bu ay tanıtılacak. Telefon ince gövdenin yanı sıra güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 8 Pro Air'in Tanıtım Tarihi

Honor Magic 8 Pro Air, 19 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. 6,3 mm kalınlığında ve 158 gram ağırlığında olması beklenen akıllı telefon, siyah, beyaz, mor ve turuncu olmak üzere dört fakrlı renk seçeneği sunacak.

Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Şarj: 90W

90W Kalınlık: 6,3 mm

6,3 mm Ağırlık: 158 gram

158 gram Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Pro Air'in ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahp olacak.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak.. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Magic 8 Pro Air'de 5.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Bunlar arasınmda telefoto kamera da bulunacak.