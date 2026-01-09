OnePlus'ın Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! 165Hz Ekran ve Dahası

OnePlus, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun özellikleri açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgilere göre Android telefonda MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde akıllı telefon çok yüksek bir performans sunacak. Ayrıca cihaz yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

OnePlus'ın Yeni Telefonunun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

OnePlus'ın yeni telefonunda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak.. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonda bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, takılma ve donma gibi sorunlar olmadan akıcı bir şekilde oynanabilecek. Telefonda ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu tekoloj, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlitke gelmesi beklenen akıllı telefonun ismi henüz belli değil ancak OnePlus Ace 6 Ultra olacağı tahmin ediliyor. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus Ace 5 Ultra, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı. Yeni akıllı telefonun da 2026 yılının ilk yarısında tanıtılabilir.