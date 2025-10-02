Honor'un 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor'un yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Magic 8 Pro Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun hem performansı hem de bazı özellikleri belli oldu. Geekbench'te çok başarılı bir performans sergileyen telefon aşırı güçlü işlemciyle birlikte gelecek.

Honor Magic 8 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

BKQ-AN90 model numarasına sahip olan Honor Magic 8 Pro, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 634 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 813 puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Bu test sonucu, telefonun yüksek grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Geekbench'e göre telefonda 16 GB RAM ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU yer alıyor.

Honor Magic 8 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Honor Magic 8 Pro'nun görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu görüntülere göre telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanacak. 2024 yılının ekim ayında tanıtılan Honor Magic 7 Pro'da da daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti.

Görünüşe göre Magic 8 Pro, serinin önceki modeli Magic 7 Pro'ya benzer tasarımla gelecek. Görselde telefonun mavi renk seçeneğine sahip sürümü bulunuyor ancak renk konusunda birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Ayrıca görselde şık tasarıma sahip telefonun 1 TB depolama seçeneğine sahip olacağı bilgisi de bulunuyor.

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Magic 8 Pro'nun 16 Ekim 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.