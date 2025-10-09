Honor'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefonlar Geliyor! Tarih Açıklandı

Honor, Magic 8 serisinin tanıtım tarihini açıkladı. Uzun süredir merakla beklenen Magic 8 ve Magic 8 Pro önümüzdeki hafta içeirsinde tanıtılacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu iki telefon, çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Magic 8 Serisinin Tanıtım Tarihi

Honor'un uzun süredir merakla beklenen yeni telefonları Magic 8 ve Magic 8 Pro, 15 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Telefonların hangi renk seçeneklerine sahip olacağı henüz bilinmiyor. Honor Magic 7 Pro ve Magic 7, 30 Ekim 2024 tarihinde tanıtılmıştı.

Honor Magic 8 Pro'nun geçtiğimiz günlerde görüntüleri paylaşılmıştı. Görüntülere göre arka yüzeyde daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanacak. Magic 7 Pro'da da daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Dolayısıyla Magic 8 Pro, serinin önceki modeline çok benzer bir tasarım ile gelecek.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic 8'de de aynı işlemcinin yer alması bekleniyor.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile bilrikte gelecek telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.